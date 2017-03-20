За громкую музыку в три часа ночи владивостокцам придется заплатить штраф

63 протокола об административных правонарушениях рассмотрено администрацией

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

По итогам заседаний нарушители административного законодательства заплатят штрафы на общую сумму 143 тысячи рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, генеральному директору ООО «Проектстрой ДВ» предстоит заплатить 5 500 рублей штрафа за нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - нарушение иных правил благоустройства. Компания производила работы по прокладке канализации к строящимся зданиям в районе дома № 30 на улице Лесной с недействительным ордером на разрешение земляных работ.

За нарушение этой же статьи к ответственности привлечён инженер ООО «УК Советского района-2» - им не было обеспечено поверхностное водоотведение грунтовых вод, текущих на придомовую территорию по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 151. Должностному лицу выписан штраф в размере 5 000 рублей.

Штраф в размере 1 000 рублей предстоит заплатить гражданину А. за нарушение тишины и покоя граждан – в квартире мужчины 21 января в 3 часа ночи слишком громко звучала музыка. Напомним, за нарушение статьи 3.9 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» за это нарушение предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных - от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических - от 20 000 до 50 000 рублей.