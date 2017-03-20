Юные владивостокцы принимают участие в эстафетах здоровья от МРЦ

Для учеников пятых и шестых классов была организована эстафета здоровья

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Молодежный ресурсный центр Владивостока продолжает серию спортивно-профилактических уроков, направленных на физическое развитие подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 17 марта в спортивном зале школы № 7 для учеников пятых и шестых классов была организована эстафета здоровья.

Более шестидесяти школьников провели привычный урок физической культуры со специалистами Молодежного ресурсного центра, разделившись на команды. Ребята с удовольствием участвовали в эстафете здоровья, которая завершилась хорошим настроением и вручением грамот.

«С помощью таких соревнований мы подталкиваем подрастающее поколение к ведению здорового образа жизни, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Стараемся показать молодым людям, что для поддержания физической формы и прекрасного самочувствия надо ежедневно заниматься спортом, хотя бы по утрам делать зарядку».

Для справки

Эстафету здоровья специалисты Молодежного ресурсного центра проводят бесплатно в школах и колледжах Владивостока по договоренностью с педагогами. Подать заявку на проведение такого урока можно по телефону 222-22-94. Информация о работе центра - на сайте mrc-vlad.ru.