Во Владивостоке за выходные произошла 101 авария

В 3 воскресных ДТП пострадали 3 человека

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие выходные произошла 101 авария, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 62 ДТП с материальным ущербом. Участники 11 столкновений ТС составили европротоколы. В трех авария, произошедших в воскресенье, 19 марта, пострадали три человека (из них двое попали в реанимацию); в субботу учетных ДТП не было зарегистрировано.

Владивостокцы и гости приморской столицы в субботу и воскресенье нарушили ПДД 726 раз. Так, инспекторы ДПС составили протоколы по 28 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 34 случаям пьяной езды, 7 выездам на "встречку", 38 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 32 автомобилям с тонировкой не по ГОСТу. Правила парковки нарушили 129 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 20 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 122 транспортных средства.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 110 пешеходов, 8 водителей автобусов и 13 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 6 протоколов.