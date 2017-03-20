Во Владивостоке в госпитале ТОФ обнаружен повешенный контрактник

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Приморье молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в неврологическом отделении главного клинического госпиталя ТОФ во Владивостоке. Как стало известно корреспонденту агентства, мужчина был найден повешенным на штанах собственной пижамы. Предсмертной записки при погибшем не было.

Известно, что совсем недавно парень подписал контракт на военную службу, которую проходил на гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются специалисты.