Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна 14:45, 20 марта Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна
В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд 14:08, 20 марта В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек 14:02, 20 марта Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 20 понедельник
14:50
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:50
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
14:48
Фильм «Красавица и чудовище» за минувшие выходные вырвался в лидеры проката
14:45
Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна
14:35
Более 33 литров нелегального алкоголя и оружие изъяли в Приморье
14:30
В Приморье сгорел дом
14:17
Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ
14:15
Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн
14:08
В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
14:03
Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на ВЭФ-2017
14:02
Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек Эксклюзив
13:52
Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу Видео
13:43
Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников
13:42
Площадь земель под «дальневосточные гектары» увеличат
13:36
Очередная баня сгорела в Приморье
13:29
Во Владивостоке за выходные произошла 101 авария Эксклюзив
13:20
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
13:12
Водитель легковушки получил травмы головы после столкновения с Тойота Прадо Эксклюзив
13:09
Во Владивостоке в госпитале ТОФ обнаружен повешенный контрактник Эксклюзив
13:06
Более тонны просроченных морепродуктов изъяли у владивостокского предпринимателя
12:55
Жительница Владивостока лишилась автомобиля за нежелание выплачивать деньги по кредиту
12:42
В Лазовском заповеднике тигрица Марина вырастила четверых тигрят
12:28
Библиотека - культурный центр Владивостока Видео
12:16
Сапсерферы угнали льдину во Владивостоке Видео
12:11
Вопрос соблюдения графика движения автобусов обсудили в администрации Владивостока
12:03
Приморец осужден за незаконную перевозку туши тигра
12:00
Трилитон подарил 100 дней фитнеса
11:58
ГИБДД: Пострадавший в ДТП велосипедист был доставлен в реанимацию Эксклюзив
11:56
Минвостокразвития: Пик ажиотажа на «дальневосточные гектары» уже пройден
11:56
Зинаида Ким: У политики не женское лицо Эксклюзив
11:45
Настойчивый приморец пытался перебросить свертки с телефонами на территорию исправительной колонии
11:32
Внезапная проверка выявила нарушения при перевалке угля в порту Находка Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Во Владивостоке в госпитале ТОФ обнаружен повешенный контрактник

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Приморье молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в неврологическом отделении главного клинического госпиталя ТОФ во Владивостоке. Как стало известно корреспонденту агентства, мужчина был найден повешенным на штанах собственной пижамы. Предсмертной записки при погибшем не было.

Известно, что совсем недавно парень подписал контракт на военную службу, которую проходил на гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются специалисты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более тонны просроченных морепродуктов изъяли у владивостокского предпринимателя
13:06, 20 марта 2017 Более тонны просроченных морепродуктов изъяли у владивостокского предпринимателя

Он заявил, что купил деликатесы "для себя"

Жительница Владивостока лишилась автомобиля за нежелание выплачивать деньги по кредиту
12:55, 20 марта 2017 Жительница Владивостока лишилась автомобиля за нежелание выплачивать деньги по кредиту

Судебные приставы передали транспорт взыскателю

Приморец осужден за незаконную перевозку туши тигра
12:03, 20 марта 2017 Приморец осужден за незаконную перевозку туши тигра

Мужчина нашел мертвого хищника на въезде из Уссурийска

ГИБДД: Пострадавший в ДТП велосипедист был доставлен в реанимацию
11:58, 20 марта 2017 ГИБДД: Пострадавший в ДТП велосипедист был доставлен в реанимацию

Стали известны подробности тяжелой аварии, которая произошла в столице Приморья

Внезапная проверка выявила нарушения при перевалке угля в порту Находка
11:32, 20 марта 2017 Внезапная проверка выявила нарушения при перевалке угля в порту Находка

Нарушения зафиксированы на трех терминалах из шести

Во Владивостоке начинающий водитель отправил пенсионерку в реанимацию
11:11, 20 марта 2017 Во Владивостоке начинающий водитель отправил пенсионерку в реанимацию

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на острове Русский

Жительница Приморья украла меховой жилет из торгового центра
11:09, 20 марта 2017 Жительница Приморья украла меховой жилет из торгового центра

Расследование уголовного дела завершено