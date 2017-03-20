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Общество

Крысы умеют смеяться при помощи ушей, - ученые

Специалисты узнали, почем грызуны начинают свистеть
Фото: vdbr.ru Фото: vdbr.ru
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследований выяснили, что грызуны умеют улыбаться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как оказалось, крысы, выражая удовольствие, расслабляют уши, которые затем становятся розовыми. Специалисты так же выяснили, что в тот момент, когда грызуны чувствуют щекотку, они испытывают прилив счастливых эмоций, который выражают с помощью тихого пения. В результате своих наблюдений эксперты сделали вывод, что грызуны улыбаются ушами.

Когда животные испытывали счастье, то их уши становились расслабленными и краснели. А вот когда они не были счастливы, то их уши оказывались настороженными.

По словам специалистов, уши крыс начинают свистеть, так как крысы начинают расслабляться, уши становятся розовыми, потому что происходит увеличение притока крови к ним.

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