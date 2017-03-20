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Более 13 килограмм наркотиков уничтожено во Владивостоке

Фигуранты отбывают наказание
Фото: УМВД России по ПК Фото: УМВД России по ПК
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров уничтожила наркотики, изъятые у подозреваемых в совершении наркопреступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Сотрудниками полиции уничтожено более 13 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота. Основную массу изъятого составляют наркотики синтетического происхождения. Запрещенные вещества сожжены.

Отметим, что уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

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