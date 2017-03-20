«Луч-Энергия» не сумел одолеть «Балтику»

Счет - 0:0

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Два очка в трех встречах заработали футболисты «Луча-Энергии» на старте весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФК.

В воскресном матче 27-го тура владивостокская команда встречалась в Калининграде с местной «Балтикой», но одолеть аутсайдера, увы, не сумела: игра завершилась вничью со счетом 0:0. Справедливости ради нужно сказать, что в этом матче команда из Владивостока играла заметно сильнее и агрессивнее, чем в поединках с «Енисеем»и «Динамо» и вполне могла увезти из Калининграда победу.

После этой встречи «тигры» остались на 10-ом месте в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Химки» и «Тюмень», а вот балтийцы опустились на 20-ую позицию.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 26 марта на своем поле против питерского «Зенита-2».