Трилитон подарил 100 дней фитнеса

Всего в конкурсе приняло участие 102 человека.

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Конкурс, проводимый компаний «Трилитон» в Инстаграме «Выиграй 100 дней фитнеса за репост», завершен. Поздравляем победителя!

К началу активного строительного сезона компания «Трилитон» предложила своим подписчикам и любым желающим привести себя в форму и принять участие в конкурсе «Выиграй 100 дней фитнеса за репост». Приз – безлимитная карта в Фитнес-клуб Fangym на 100 дней.

Каждый участник конкурса должен был выполнить простые условия конкурса, после чего получал свой порядковый номер.

Всего в конкурсе приняло участие 102 человека. Определение победителей состоялось 15 марта 2017 года при помощи генератора случайных чисел. Выигрышным номером оказался №61, а счастливым обладателем приза Наталья Самойленко.

Наталья первый раз принимает участие в таких конкурсах и даже не верила, что можно выиграть. Призом наша победительница воспользуется сама – продлит свой абонемент еще на 100 дней. Мы желаем Наталье спортивных успехов, активной весны и новых побед!