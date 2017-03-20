Танцевальное шоу 16:32, 20 марта Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию (Фото)
Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания 16:23, 20 марта Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания (Эксклюзив)
Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку 15:58, 20 марта Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку
Новостная лента
Март, 20 понедельник
18:08
РИА VladNews ждет ваших новостей
18:06
Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Навруза
17:41
Диана Шурыгина решила стать журналистом
17:24
Китай построит дороги совместно с Россией на 15 млрд долларов в 2017 году
17:02
За громкую музыку в три часа ночи владивостокцам придется заплатить штраф
16:52
В Приморье производители "молочки" стали чаще обманывать потребителей
16:45
Крысы умеют смеяться при помощи ушей, - ученые
16:32
Танцевальное шоу "встряхнуло" Приморскую краевую филармонию Фото
16:23
Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания Эксклюзив
16:11
Юные владивостокцы принимают участие в эстафетах здоровья от МРЦ
16:02
В Интернете заблокировано 175 страниц о зацепинге
15:58
Два чиновника осуждены в Приморье на 12 и 11 лет за взятку
15:54
Более 13 килограмм наркотиков уничтожено во Владивостоке Фото
15:42
Более 12% приморцев не имеют доступа к качественной питьевой воде
15:37
Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые
15:34
Вечером во Владивостоке пойдет дождь
Восток Цемент
15:29
«Луч-Энергия» не сумел одолеть «Балтику»
15:16
Один лесной пожар потушили в Приморье в выходные
15:01
В Партизанском районе Приморья обнаружены источники заразной свинины
14:57
Во Владивостоке объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности
14:48
Фильм «Красавица и чудовище» за минувшие выходные вырвался в лидеры проката
14:45
Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна
14:35
Более 33 литров нелегального алкоголя и оружие изъяли в Приморье
14:30
В Приморье сгорел дом
14:17
Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ
14:15
Каждый третий клиент «Ростелекома» в Приморье управляет услугами связи онлайн
14:08
В воскресенье во Владивостоке был установлен температурный рекорд
14:03
Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на ВЭФ-2017
14:02
Во Владивостоке за неделю в ДТП пострадали 12 человек Эксклюзив
13:52
Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу Видео
13:43
Какой сегодня праздник: 20 марта отмечается несколько праздников
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые

Организм человека чувствует изменения в окружающей среде
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что работа в небоскребах опасна для здоровья, так как в таких зданиях возникает вибрация, которая влияет на раздражительность и усталость человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования специалисты узнали, как каким работа или жизнь в небоскребах сказывается на состоянии здоровья. В первую очередь ученые решили изучить влияние вибраций.

Результат показал, что вибрации в здании могут возникнуть из-за ремонтных работ неподалеку, проезжающего мимо поезда и даже ветра. Такие незначительные изменения в окружающей среде, по мнению ученых, способны спровоцировать развитие депрессии, усталости и раздражительности.

В ближайшем будущем ученые подтвердят свои слова во время эксперимента с участием людей. Эксперты будут имитировать вибрации от покачивания здания, концертного зала, стадиона, движения на мосту и толпы людей. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые
00:06, 20 марта 2017 Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые

Процедура довольна проста

Кофе уменьшает женскую грудь, - ученые
20:32, 19 марта 2017 Кофе уменьшает женскую грудь, - ученые

Напиток оказывает влияние на женские гормоны

Яндекс-исследование: Путин чаще всего снится жителям Чечни
15:23, 19 марта 2017 Яндекс-исследование: Путин чаще всего снится жителям Чечни

В Челябинской области людям снятся метеориты

Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами
12:28, 19 марта 2017 Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами

По словам сотрудников заповедника, малыш чувствует себя хорошо

Чай снижает риск развития старческого слабоумия‍
22:04, 18 марта 2017 Чай снижает риск развития старческого слабоумия‍

В то же время исследователи предостерегают от чрезмерного употребления чая

Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака‍
18:24, 18 марта 2017 Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака‍

Пока что препарат тестировался только на свиньях

Пять вещей, которые не стоит делать сразу после еды
17:00, 18 марта 2017 Пять вещей, которые не стоит делать сразу после еды

Привычный распорядок придется оставить в прошлом