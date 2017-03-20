Работа в небоскребах опасна для здоровья, - ученые

Организм человека чувствует изменения в окружающей среде

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что работа в небоскребах опасна для здоровья, так как в таких зданиях возникает вибрация, которая влияет на раздражительность и усталость человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования специалисты узнали, как каким работа или жизнь в небоскребах сказывается на состоянии здоровья. В первую очередь ученые решили изучить влияние вибраций.

Результат показал, что вибрации в здании могут возникнуть из-за ремонтных работ неподалеку, проезжающего мимо поезда и даже ветра. Такие незначительные изменения в окружающей среде, по мнению ученых, способны спровоцировать развитие депрессии, усталости и раздражительности.

В ближайшем будущем ученые подтвердят свои слова во время эксперимента с участием людей. Эксперты будут имитировать вибрации от покачивания здания, концертного зала, стадиона, движения на мосту и толпы людей.