Один лесной пожар потушили в Приморье в выходные

На тушение палов пожарные подразделения за минувшие сутки привлекались 14 раз

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Возгорание произошло в Тернейском районе Приморского края на площади три гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, возгорание в лесном массиве оперативно ликвидировали в течение нескольких часов. «В тушении было задействовано 14 человек и три единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Всего с начала текущего года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано семь пожаров на площади почти 138 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский в среду, 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

В Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.