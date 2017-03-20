Водитель легковушки получил травмы головы после столкновения с Тойота Прадо

Инцидент произошел в воскресенье во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Водитель легкового автомобиля Тойота Целки получил травмы головы в аварии с внедорожником Тойота Прадо во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в воскресенье, 19 марта, в 15:05 около дома №4 по улице Херсонская.

За рулем Целики был мужчина 1972 года рождения, за рулем Прадо - 1971 года рождения. Оба автомобиля двигались.

По предварительным данным, направлявшийся со стороны улицы Калинина в сторону Надибаидзе водитель автомобиля Тойта Целика нге справился с управлением. В результате автолюбитель получил легкую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Он направлен на амбулаторное лечение.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.