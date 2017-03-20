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Культура

Фильм «Красавица и чудовище» за минувшие выходные вырвался в лидеры проката

Топ-5 долгожданных кинопремьер
Фото: afisha.mail.ru Фото: afisha.mail.ru
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

За минувшие выходные фильм «Красавица и чудовище» стал лидером российского проката, собрав более 377 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на kinobusiness.com.

Долгожданная картина представляет собой воспроизведение мультфильм 1991 года. В известную всеми сказку попали актеры, такие как Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Иен Маккелен, Эмма Томпсон.

На втором месте рейтинга оказался триллер М. Найт Шьямалана "Сплит" с Джеймсом МакЭвоем, который собрал за первые дни проката 256,7 миллиона рублей. На третью строчку с первой позиции переместилась картина "Конг: остров черепа", заработавшая 109 миллионов рублей за последние выходные и 536,5 миллиона рублей за две недели проката.

Мультфильм "Зверопой" с 87,7 миллиона рублей оказался на четвертой строчке, всего за три недели он собрал 536,5 миллиона рублей. Пятую строчку заняла русская комедия "Везучий случай", заработавшая за первые дни проката более 72 миллионов рублей.

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