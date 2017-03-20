Житель Владивостока приставил нож к горлу девушки, удерживая ее возле окна

Нарушитель задержан

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра, который рассказал, что из окна третьего этажа в доме по улице Фадеева,6 неизвестный выбрасывает вещи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

В окне квартиры полицейские увидели молодого человека, который удерживал девушку, приставив к ее горлу нож. Сотрудники полиции провели переговоры с правонарушителем. Он открыл дверь квартиры и впустил полицейских. В результате происшествия девушка не пострадала.

19-летний правонарушитель доставлен в отдел полиции Ленинского района для разбирательства. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии опьянения. Его направили в краевой наркологический диспансер для проведения медосвидетельствования.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.