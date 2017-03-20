В Приморье сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Ранним утром на пульт пожарной охраны города Артём поступила информация о том, что на улице Томская горит дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Незамедлительно прибывшие по сигналу тревоги брандмейстеры принялись ликвидировать пожар. При тушении огнеборцы столкнулись с открытым горением угла и части крыши дома.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Соседние объекты не пострадали.

С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.