Приморец осужден за незаконную перевозку туши тигра

Мужчина нашел мертвого хищника на въезде из Уссурийска

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Житель Надеждинского района осужден за незаконную перевозку частей особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в районе автомобильного рынка на выезде из г. Уссурийска в сторону г. Владивостока фигурант нашел тушу и внутренние органы амурского тигра, которые перевез в своем автомобиле в пос. Новый Надеждинского района.

На следующий день, находясь в с. Прохладное, он передал «находку» для дальнейшего хранения своему приятелю, который поместил части животного в рефрежераторную установку.

Спустя некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий туша животного была обнаружена при обследовании территории домовладения в рефрижераторной установке.

Согласно заключению эксперта предоставленная на исследование туша и фрагменты принадлежат амурскому тигру, который относится к особо ценному дикому животному и занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в размере 10 %. Назначенное наказание признано условным с испытательным сроком 7 месяцев.