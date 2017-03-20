Жительница Приморья украла меховой жилет из торгового центра

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Жительница Михайловского района обвиняется в краже мехового жилета из торгового центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В отдел полиции обратилась 51-летняя жительница поселка Пограничный, которая сообщила, что из павильона торгового центра был похищен меховой жилет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в здании торгового центра.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемую, которая дала признательные показания. Ею оказалась 40-летняя жительница Михайловского района. Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, сняла с манекена меховую жилетку и скрылась.

Жилет злоумышленница реализовала на автовокзале в городе Уссурийске, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.