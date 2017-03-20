Молодых жителей Владивостока приглашают к участию в экспресс-курсе по вопросам ЖКХ

Занятия «Молодого управдома» будут проходить два раза в неделю

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в апреле 2017 года стартует экспресс-курс по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Молодой управдом»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Занятия «Молодого управдома» будут проходить два раза в неделю в вечернее время в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20).

Записаться на занятия могут все желающие горожане в возрасте до 35 лет. Подать заявку необходимо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В письме следует указать Ф.И.О., возраст и свои контактные данные – телефон, электронную почту. Участие в школе бесплатное.

В ходе семинаров слушателям расскажут об изменениях в оплате ОДН, принципах управления многоквартирным домом, отличиях текущего ремонта от капитального, составляющих платы за коммунальные услуги и многом другом.