Женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке

Стали известны подробности пятничной аварии

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

32-летняя автоледи сбила женщину-пешехода во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в пятницу, 17 марта, около 20:00 во дворе жилого дома №111 на проспекте Красного Знамени, когда автомобиль Тойота Витц двигался со стороны дома № 119 в сторону дома №109.

Известно, что потерпевшая шла в попутном движению автомобиля направлении, справа.

28-летняя женщина получила дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушиб грудной клетки и ушибленную рану головы. Она направлена на амбулаторное лечение.

Подробности аварии уточняются.