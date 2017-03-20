Внедорожник протаранил жилой дом в Приморье

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в городе Уссурийск в районе улицы Кирова. Автомобиль марки Suzuki протаранил пристройку к жилому многоэтажному дому. В момент происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, водитель компактного внедорожника перепутал педаль газа и тормоза, в результате чего и совершил столкновение с постройкой.
Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам полиции, которые уже работают на месте происшествия.