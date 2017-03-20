В 6 лет Алина уже хорошо знает буквы, а еще лучше цифры: несколько раз в день девочка с мамой проверяет показатель глюкометра. С полутора лет у нее сахарный диабет первого типа.Через полгода Алина пойдет в первый класс. Но беспокойство у родителей вызывает совсем не успеваемость девочки, а то, что в школе будет гораздо сложнее контролировать сахар в крови, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу
Девочке необходима инсулиновая помпаВладивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.
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