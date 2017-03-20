Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу

Девочке необходима инсулиновая помпа

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В 6 лет Алина уже хорошо знает буквы, а еще лучше цифры: несколько раз в день девочка с мамой проверяет показатель глюкометра. С полутора лет у нее сахарный диабет первого типа.Через полгода Алина пойдет в первый класс. Но беспокойство у родителей вызывает совсем не успеваемость девочки, а то, что в школе будет гораздо сложнее контролировать сахар в крови, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.