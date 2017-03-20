В Интернете заблокировано 175 страниц о зацепинге

Эта субкультура признана скрытой формой суицидального поведения

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Интернете заблокировано 175 страниц, рассказывающих о зацепинге и пропагандирующих это экстремальное "развлечение" (поездки на не предназначенных для пассажирских перевозок частях различных видом транспорта). Блокировка была произведена администрациями сайтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора Приморья.

Содержимое заблокированных страниц (в том числе фото и видео) признано незаконным и запрещенным в РФ, данные внесены в единый госреестр.

Необходимо отметить, что зацепинг - это не просто способ "получить адреналин" опасным для жизни и здоровья способом: ранее эксперты признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения.