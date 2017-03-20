Очередная баня сгорела в Приморье

Причины возгорания установят специалисты

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В Черниговском районе Приморского края пожарные ликвидировали возгорание в бане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Тревожное сообщение о возгорании в селе Черниговка поступило в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района 19 марта в 15 часов 20 минут. Спустя 7 минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Вскоре был установлен очаг возгорания.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. На пожаре были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.