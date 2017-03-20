Жительница Владивостока лишилась автомобиля за нежелание выплачивать деньги по кредиту

Судебные приставы передали транспорт взыскателю

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Оформив заем в одной из микрофинансовых организаций, жительница Приморья не выполнила условия договора и не выплатила одолженные денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Возвращать долг обществу с ограниченной ответственностью пришлось с помощью судебных приставов.

Поскольку при оформлении кредита женщина в качестве залогового имущества предоставила автомобиль, то первым делом судебные приставы предприняли действия по установлению места нахождения автотранспорта. В результате исполнительных действий машина была найдена возле одного из домов в городе Владивостоке. На место обнаружения автомобиля был вызван эвакуатор, с помощью которого машина была изъята и передана взыскателю на ответственное хранение.