Вопрос соблюдения графика движения автобусов обсудили в администрации Владивостока

Первым вопросом обсуждения стал вопрос отсутствия системы ГЛОНАСС

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В управлении транспорта администрации Владивостока прошло рабочее совещание с представителями городских компаний-перевозчиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты обсудили вопросы соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения, поведения водителей, а также проблему технического состояния автобусов и выполнение автоперевозчиками требований по санитарной обработке салонов.

В совещании также приняли участие директор компании «Интеллектуальные Транспортные Системы» Юрий Захаров и директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Олег Пискунов.

Первым вопросом обсуждения стал вопрос отсутствия в салонах ряда автобусов оборудования системы ГЛОНАСС, которое позволяет диспетчерам МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» отслеживать перемещение машины в реальном времени. По данным начальника отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта Андрея Мурзакова, на некоторых маршрутах цифра неработающего оборудования достигает 15 %.

«Руководителям компаний необходимо тщательно проверить все свои автобусы и выяснить, по каким причинам диспетчеры МКУ «АДС» «не видят» их в системе, – подчеркнул он. – Если речь идет о технически неисправных приборах – незамедлительно их отремонтировать. В случае если есть нарушения в системе передачи данных, то вопрос следует решать у диспетчеров. В любом случае проблему необходимо решить, иначе на лицо нарушение договора, которое подразумевает наложение на перевозчика штрафа, а в худшем случае – расторжение с ним договора».

Важной темой осуждения стал вопрос соблюдения автобусами графиков и маршрутов движения.

«Звонки о таких нарушениях мы получаем от пассажиров ежедневно, - обратился к присутствующим исполняющий обязанности начальника управления транспорта Денис Ящук. – И во время проверок факты подтверждаются. Водители позволяют себе стоять на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого – две минуты. Другие могут «уйти» с маршрута в 20 часов, хотя согласно договору должны работать до 23 часов. Есть замечания и по маршрутам на острове Русском, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума».

Кроме того, руководителям автотранспортных предприятий указано принять меры по санитарной очистке территории в районе остановочного пункта «Завод «Варяг» и видовой площадки на ул. Добровольского.

Руководителям автотранспортных предприятий дан месяц на исправление ситуации. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с компанией-нарушителем в одностороннем порядке.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий различных форм собственности, в том числе одно муниципальное – МПВ «ВПОПАТ №1». Между администрацией города и каждой из этих компаний весной 2016 года подписан договор на выполнение регулярных перевозок. Договоры действуют до 2019 года. В 2016 году автомобильным транспортом в городе перевезено 116 миллионов пассажиров.

Компания ООО «Интеллектуальные Транспортные Системы» занимается внедрением и сопровождением ГЛОНАСС ∕ GPS систем спутникового мониторинга транспорта.

Функции муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» - диспетчерское регулирование движения общественного транспорта в городском сообщении.