Настойчивый приморец пытался перебросить свертки с телефонами на территорию исправительной колонии

Мужчина задержан дважды

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками учреждения был задержан приморец, который намеревался перебросить через основное ограждение полиэтиленовый пакет с двумя свертками с неизвестным содержимым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Приморью. На место вызвали сотрудников полиции, которые доставили задержанного в МОМВД «Большекаменский» для дальнейших разбирательств.

Однако мужчина не оставил своих попыток доставить свертки по назначению и на следующий день вновь попытался совершить переброс на территорию ИК-29. При вторичной попытке он также был задержан сотрудниками и доставлен в отдел полиции. Содержимым свертков оказались 2 мобильных телефона, комплектующие к ним предметы и емкость со спиртосодержащей жидкостью. В настоящий момент мужчине грозит привлечение к административной ответственности.