Внезапная проверка выявила нарушения при перевалке угля в порту Находка

Нарушения зафиксированы на трех терминалах из шести

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды провели внеплановую проверку стивидорных компаний в порту Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Нарушения выявлены на трех из шести терминалов, осуществляющих перевалку угля в черте города.

Результаты инспекции показали недостаточное соблюдение стивидорами мер по уменьшению выбросов угольной пыли в атмосферу. Так, на момент осмотра на некоторых территориях велась погрузка угля, но водяные пушки не работали.

«Перегрузка угля велась грейфером напрямую из вагонов на территорию. Имеются защитные экраны, однако вся прилегающая территория захламлена и покрыта угольной пылью. У одного из стивидоров зафиксировано сильное задымление территории выбросами котельной, у еще одной компании отсутствовали меры по пылеподавлению», – отметили сотрудники краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В департаменте подчеркнули, перевалку угля в Находке осуществляют 11 стивидорных компаний, шесть из них – непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидорных компаний Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора возбуждены административные расследования.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

На сайте change.org появилась петиция, призывающая остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. На данный момент петицию подписали уже 6 197 человек.

Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

3 марта в городе Находка Приморского края инспектор ТМУ Росприроднадзора составил протокол о временном запрете деятельности ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», а также была произведена опломбировка оборудования (сортировочная установка, мобильный грохот), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для того, чтобы исключить возможное противодействие со стороны компании, опломбировка проводилась в присутствии сотрудников транспортной полиции.