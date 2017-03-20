Библиотеку №2 открыли после капитального ремонта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Библиотека - культурный центр Владивостока
На полках расположились практически 20 тысяч книгВладивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.
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