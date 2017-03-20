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Более тонны просроченных морепродуктов изъяли у владивостокского предпринимателя

Он заявил, что купил деликатесы "для себя"
Фото: DesktopWallpapers.ru Фото: DesktopWallpapers.ru
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Более тонны вареного краба, креветок и красной икры без маркировки производителя и сопроводительной документации обнаружили пограничники на территории хлебопекарни в поселке Зарубино. Пытаясь уйти от ответственности за незаконное хранение деликатесов, владелец заявил, что купил их для личного потребления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Около полугода шло административное разбирательство в отношении владивостокского предпринимателя, который в поселке Зарубино на территории хлебопекарни хранил более тонны креветок, краба и красной икры с «липовыми» документами.

На рефконтейнеры с нелегальными морепродуктами вышли сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Как раз в тот момент, когда переработанные морепродукты готовили к перегрузке из рефрижератора в багажник подъехавшего микроавтобуса.

760 килограммв вареного камчатского краба и краба-волосатика, 400 килограммов креветки (креветка гребенчатая, чилим травяной, шримс – медвежонок шипастый), около 20 килограммов красной икры хранились в контейнере, который владивостокский предприниматель разместил на территории зарубинской хлебопекарни.

Документов на икру и креветку не оказалось вовсе, а те, что прилагались к крабу, оказались недействительными, поскольку сопровождали совершенно другую партию краба, купленную предпринимателем.

Как выяснилось в процессе совместной работы инспекторов погранслужбы ФСБ России и Россельхознадзора, использовать продукцию «для личного потребления» предприниматель не мог. Технический регламент Таможенного союза четко формулирует условия производства и хранения пищевых продуктов. Размещение морепродуктов на территории производственного предприятия этим условиям противоречит.

Отсутствие маркировки производителя и документов, которые обеспечивают прослеживаемость продукции и подтверждают ее качественное состояние, вынудили признать морепродукты некачественными и небезопасными.

За нарушение действующего законодательства владивостокца ждет административный штраф и предписание утилизировать или уничтожить продукцию.

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