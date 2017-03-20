Минвостокразвития: Пик ажиотажа на «дальневосточные гектары» уже пройден

Приморью помогут решить возникшие проблемы

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня пик ажиотажного спроса на «дальневосточные гектары» уже пройден. Регионы переходят в штатный режим работы. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Есть проблемы в тех регионах, на которые пришелся основной спрос на земельные участки. Прежде всего, это Приморский край, где за весь период реализации проекта «дальневосточный гектар» поступило более 28 тысяч заявок. Мы сконцентрируем свои усилия по работе органов власти с заявками именно в этом регионе. Кроме того, дальневосточные администрации в оперативном порядке формируют дополнительные ресурсы на рассмотрение заявок. Это позволит решить проблему очереди уже в начале апреля», - пояснил Качаев.