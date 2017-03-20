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Спорт

«Спартак-Приморье» обыграл «Рязань» с разницей в 27 очков

Команда заняла 6 место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги
Фото: Семен Апасов Фото: Семен Апасов
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 17 марта, «Спартак-Приморье» сразился с БК «Рязань», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клубу.

Счет по результатам матча составил 90:63. По результатам регулярного чемпионата Суперлиги «Спартак-Приморье» оказался на 6-ой строчке.

В 1/4 финала «Спартак-Приморье» сыграет с БК «Самара». Первые матчи пройдут в Самаре 26 и 27 марта. Во Владивостоке игры пройдут 30 и, если потребуется, 31 марта. Если для определения победителя в серии до трех побед потребуется пятый матч, то он пройдет 3 апреля в Самаре.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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