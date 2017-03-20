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Общество

Силы Тихоокеанского флота уничтожили «Черную дыру»

Задача отработана успешно
Фото: ВВО по ТОФ Фото: ВВО по ТОФ
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море экипажи кораблей при поддержке противолодочной авиации успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ. 

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и эскадренного миноносца «Быстрый» во взаимодействии с противолодочным самолётом Ту-142 морской авиации флота отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ класса «Варшавянка», за свою бесшумность прозванная «Чёрная дыра».

В ходе выполнения противолодочных задач экипаж самолёта Ту-142 обнаружил подводную лодку условного противника и обозначил её местоположение радиобуями, после чего передал координаты командиру КУГ.

По ходу следования в район кораблями были отработаны противолодочные манёвры, выставлены учебные минные поля, проведён комплекс мероприятий по обнаружению и классификации подводной лодки условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей. Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами с максимальным соблюдением требований безопасности.

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