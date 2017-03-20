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Во время незаконной охоты приморец погубил краснокнижных животных

Охотник возместил ущерб в размере более 9 млн рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Постановлением Партизанского районного суда Приморского края установлен факт виновности местного жителя в незаконной охоте на краснокнижных животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморья. 

Установлено, что на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, несколько неустановленных лиц производили охоту в отношении птиц и зверей, занесенных в красную книгу. 

В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были шесть особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и другие, чем причинен ущерб животному миру в размере свыше 9 млн рублей. Продукцию незаконной охоты в последующем обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов в рефрижераторных контейнерах на территории города Находки.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находки обратился в суд с исковым заявлением к охотнику о возмещении вреда, причиненного незаконной охотой. Определением судебной коллегии Приморского краевого суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время исполнительное производство, возбужденное Отделом судебных приставов-исполнителей по Находкинскому городскому округу по иску прокурора города о возмещении ущерба, причиненного преступлением животному миру, окончено в связи с его фактическим исполнением.

Должник произвел оплату в полном объеме денежных средств в размере 9 млн 351 тыс. 475 рублей.

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