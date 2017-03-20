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Попытка дать взятку обернулась для приморца уголовным делом

Сотрудник полиции сообщил о случившемся в правоохранительные органы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что в помещении кафе в городе Находка обвиняемый передал взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за совершение заведомо незаконных действий, а именно, принятие решения по результатам доследственной проверки без проведения необходимых для установления обстоятельств совершенного правонарушения проверочных мероприятий и выдачу транспортного средства на ответственное хранение. Между тем, ранее на указанном транспортном средстве, находящемся в неисправном техническом состоянии, проводилась перевозка пассажира, и данный факт зарегистрирован в книгу учета сообщений о происшествиях. 

Сотрудник полиции отказался принять деньги и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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