Байкальские нерпы отмечают свой день рождения в Приморском океанариуме

Бусинке и Тучке исполнился год

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Живущие в экспозиции «Озеро Байкал» Приморского океанариума нерпы стали любимцами посетителей. Девочкам Бусинке и Тучке исполнился год. Их друг и сосед Альф постарше, ему пять лет. Но условной датой дня рождения всех троих решили считать 20 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

За год Бусинка и Тучка научились брать корм из рук, кружиться в воде. Они легко поддаются дрессировке, особенно Бусинка. По словам ухаживающей за животными Дарьи Максименко, достаточно показать элемент дважды, и в третий раз Бусинка все делает сама.

Но нерпы достаточно осторожны. Пока Бусинка и Тучка при кормлении лишь высовываются из воды и разрешают трогать ласты. Непросто было и приучить нерп брать пищу из рук, но барьер недоверия удалось преодолеть. Сейчас их пытаются выманивать на берег (в природе нерпы плохо передвигаются по суше). Тогда уже можно идти дальше, например, учить нерп держать предметы.

Специалисты надеются подготовить небольшую программу с байкальскими нерпами. Она будет демонстрироваться здесь же, в вольере. Ведь бассейны дельфинария, где сейчас готовят представление с морскими млекопитающими, заполнены морской водой.

Тучка выглядит достаточно упитанной, и посетители часто спрашивают Дарью, не перекармливают ли зверей. Тучка такая с рождения. Как и Бусинка, она хорошо прибавляет в весе. Но в пределах нормы: три- пять килограммов в месяц. Альф поправляется гораздо медленнее: самки сейчас активно растут, а самец уже в основном вырос.

«Мы взвешиваем нерп раз в месяц, когда чистим бассейн в вольере, - рассказывает Дарья Максименко, старший специалист дельфинария. – Надеемся, когда нерпы станут по команде выходить из воды, ко всему прочему удастся научить их самостоятельно вставать на весы. Что касается рациона, больше всего и девочки, и Альф любят красную рыбу».

Кроме нее, животным дают мойву, корюшку, селедку, терпуг. Вся рыба исключительно мороженая, чтобы избежать заражения нерп паразитами. Перед кормлением рыбу дефростируют. А терпуг, красную рыбу и селедку еще и разделывают на филе. И обязательно - витамины.