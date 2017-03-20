Мужчины рассказали, какие женщины их не привлекают

Ученые провели опрос

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, что делает женщину несексуальной в глазах мужчин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН

Специалисты провели масштабный опрос среди мужчин, который позволил выявить, какие черты делают женщин в глазах представителей противоположного пола непривлекательными с сексуальной точки зрения.

На первом месте расположился неприятный запах изо рта или исходящий от женского тела. Вторую строчку занял лишний вес у женщин - 30% опрошенных заявили о нем, как о самой не сексуальной вещи у женщин. Но между тем, 1\5 респондентов считает лишний вес у женщин сексуальным. На третьем месте оказалась пассивность в сексе. Четвертую строчку рейтинга заняли вредные привычки, в том числе курение.

Кроме того, мужчины отмечали не только внешние качества женщин, которые их не привлекают. Так выяснилось, что женщины, считающие калории вслух, обсуждающие своих бывших партнеров и постоянно делающие замечания, тоже сексуально не привлекают противоположный пол.