В тропическом лесу Приморского океанариума цветет алая пассифлора

Цветок распускается на глазах у посетителей

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Цветок открывается прямо на глазах посетителей в течение 10-15 минут. Причем, в экспозиции «Тропический лес» этот процесс всегда начинается в 11 часов. Как говорят специалисты, по нему можно сверять время. Закрываются бутоны вечером. Цветок распускается однократно, на следующий день открывается новый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Пассифлоры одни из первых цветов Нового Света, попавших в Европу. Первое их известное описание дал в 1553 г. Педро Киеза де Леон, рассказав о росших в Колумбии «гранадиллах». Granadilla в переводе с испанского означает «маленький гранат». В 1610 г. изображение цветка попало к итальянскому историку и религиозному деятелю Жакомо Босио. Он стал собирать и другие сведения о цветке, привозимые мексиканскими иезуитами. В том же году он опубликовал доклад, где описал цветок пассифлоры как наглядное воплощение страданий Христа. Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты к кресту ступни и руки. Внешняя корона - терновый венец, тычинки - пять ран. 72 венечных нити внутренней короны были приняты за количество шипов тернового венца. Копьевидные листья обозначили пронзившую Христа пику. А желёзки на обратной стороне листа должны были означать тридцать сребреников, полученных за предательство Иудой. Это сравнение и дало повод к названию растения Passiflora, от латинского «passus» — страдание и «flos» — цветок, то есть страстоцвет (англ. Passion flower). Пассифлора в Океанариуме начала цвести во время Великого поста, за месяц до Пасхи.

Сегодня в экспозиции «Тропический дождевой лес» живут более полутора тысяч экземпляров живых растений. В ее формировании участвовали жители Владивостока, подарив несколько крупномерных растений высотой более двух метров.

Кроме того, здесь размещаются и некоторые представители животного мира тропических дождевых лесов - пресноводные тропические рыбы, лягушки, ящерицы и насекомые.