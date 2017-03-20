Часть Владивостока останется без света в понедельник, 20 марта

Сегодня, 20 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
28 километр: 60;
Александровича: 22А, 24, 26;
Вертолётная: 15;
Гульбиновича: 29, 22, 24, 30, 32;
Днепровская: 29;
Зелёный угол: 69, 75, 96;
Минеральная: 1А, 1Б, 3, 5, 5В, 5Д;
Островского: 4, 10, 20;
Охотская: 2В, 2Г, 3, 4А, 6, 8В, 8Г, 10, 142, 143;
Парашютная: 5Б;
Пологая: 72, 72А, 73;
Пригородная 1-я: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, 9;
Пригородная 2-я: 6;
Садовое общество «Портовик – 1»: 122, 138, 159, 210, 212, 214Б;
Садовое товарищество «Зелёный угол»: 6А, 70, 85А, 111, 115;
Суворовская: 52Б, 52Д;
Терешковой: 12;
Уборевича: 20, 20А, 22;
Юности: 19.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.