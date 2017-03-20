Часть Владивостока останется без света в понедельник, 20 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 28 километр: 60; Александровича: 22А, 24, 26; Вертолётная: 15; Гульбиновича: 29, 22, 24, 30, 32; Днепровская: 29; Зелёный угол: 69, 75, 96; Минеральная: 1А, 1Б, 3, 5, 5В, 5Д; Островского: 4, 10, 20; Охотская: 2В, 2Г, 3, 4А, 6, 8В, 8Г, 10, 142, 143; Парашютная: 5Б; Пологая: 72, 72А, 73; Пригородная 1-я: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, 9; Пригородная 2-я: 6; Садовое общество «Портовик – 1»: 122, 138, 159, 210, 212, 214Б; Садовое товарищество «Зелёный угол»: 6А, 70, 85А, 111, 115; Суворовская: 52Б, 52Д; Терешковой: 12; Уборевича: 20, 20А, 22; Юности: 19. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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