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Часть Владивостока останется без света в понедельник, 20 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

28 километр: 60;

Александровича: 22А, 24, 26;

Вертолётная: 15;

Гульбиновича: 29, 22, 24, 30, 32;

Днепровская: 29;

Зелёный угол: 69, 75, 96;

Минеральная: 1А, 1Б, 3, 5, 5В, 5Д;

Островского: 4, 10, 20;

Охотская: 2В, 2Г, 3, 4А, 6, 8В, 8Г, 10, 142, 143;

Парашютная: 5Б;

Пологая: 72, 72А, 73;

Пригородная 1-я: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А, 9;

Пригородная 2-я: 6;

Садовое общество «Портовик – 1»: 122, 138, 159, 210, 212, 214Б;

Садовое товарищество «Зелёный угол»: 6А, 70, 85А, 111, 115;

Суворовская: 52Б, 52Д;

Терешковой: 12;

Уборевича: 20, 20А, 22;

Юности: 19.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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