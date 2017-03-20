Женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке 10:59, 20 марта Женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Внедорожник протаранил жилой дом в Приморье 10:51, 20 марта Внедорожник протаранил жилой дом в Приморье (Фото)
Депутат Думы Владивостока: Я приостанавливаю голодовку 10:32, 20 марта Депутат Думы Владивостока: Я приостанавливаю голодовку
Новостная лента
Март, 20 понедельник
11:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
11:05
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
11:05
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
11:04
Силы Тихоокеанского флота уничтожили «Черную дыру»
10:59
Женщина получила травму позвоночника в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:51
Внедорожник протаранил жилой дом в Приморье Фото
10:40
Во время незаконной охоты приморец погубил краснокнижных животных
10:32
Депутат Думы Владивостока: Я приостанавливаю голодовку
10:27
Попытка дать взятку обернулась для приморца уголовным делом
10:15
Байкальские нерпы отмечают свой день рождения в Приморском океанариуме Фото и Видео
10:00
Мужчины рассказали, какие женщины их не привлекают
09:48
Ушел из жизни президент спортивного клуба «Адмирал»
09:48
В тропическом лесу Приморского океанариума цветет алая пассифлора
09:37
«Спартак-Приморье» обыграл «Рязань» с разницей в 27 очков Фото
09:34
В Приморье пожарные спасли из горящего дома пожилого мужчину
09:22
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:18
Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке Фото
09:16
В Приморье железнодорожники попались на сливе топлива
09:11
Сбербанк объявляет акцию для корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
09:09
Гороскоп на 20 марта
09:04
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 20 марта Адреса
08:15
До +12°C потеплеет в Приморье в понедельник, 20 марта
00:06
Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые
Март, 19 воскресенье
22:39
В Красноярске стая бездомных собак напала на ребенка
20:53
Автомобилист сбил велосипедиста во Владивостоке
20:32
Кофе уменьшает женскую грудь, - ученые
17:43
Почему капремонт стал полным провалом
16:34
Мэрия Москвы отказала Алексею Навальному в шествии против коррупции
15:23
Яндекс-исследование: Путин чаще всего снится жителям Чечни
14:38
Тайский кастет до хозяина в Амурскую область не доехал
13:52
Известный российский фигурист отпраздновал свой 37-й день рождения во Владивостоке Видео
13:21
Сотрудницу АО «Авиакомпания Аврора» на Сахалине будут судить за «продажность»
12:28
Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке

Акция прошла под лозунгом «Вместе навсегда»
Фото: Семен Апасов Фото: Семен Апасов
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока уже третий год подряд организовывают акцию в поддержку Крыма. 18 марта исполнилось ровно три года с воссоединения Крымского полуострова с Россией, сообщает РИА VladNews.

На мероприятии выступили руководители общественных организаций и творческие коллективы, ветераны, студенты, спортсмены и представители диаспор.

В прошлом году участие в митинге приняли более 17 000 человек.

- В митингах участвую 1-2 раза в год, в основном прихожу поддержать друзей. Я не особо ощущаю присоединения Крыма. Многие говорят об исторической справедливости и стратегическом значении Крыма. Я бы хотел социальной справедливости: адекватных дорог, зарплат и цен. А стратегическое значение - время больших войн давно прошло, и настало время войн информационных, в которых не так необходимы корабли и орудия. Из изменений к лучшему - возможно, усиление национального самосознания. Но на фоне всего остального - кругом упадок,- прокомментировал житель г. Уссурийска Алексей Москаленко.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету
16:45, 16 марта 2017 Обладатели дальневосточного гектара могут подключиться к спутниковому интернету

Журналисты Владивостока узнали, кто главный по «тарелочкам»

С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей
14:11, 16 марта 2017 С начала года во Владивостоке установлено 11 специальных эко-модулей

«Утилизируй правильно»

Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке
11:53, 16 марта 2017 Молодежный флешмоб стартовал во Владивостоке

Более 300 студентов со всех ВУЗов приморской столицы заявили о своем желании участвовать и стать частью масштабного события

Жители Владивостока танцуют и худеют
15:54, 15 марта 2017 Жители Владивостока танцуют и худеют

На танцевальной Zumba® вечеринке

Любовь и предательство: в театре имени Горького готовят премьеру
17:25, 14 марта 2017 Любовь и предательство: в театре имени Горького готовят премьеру

В год 80-летия со дня рождения известного драматурга

Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника
15:57, 14 марта 2017 Корабли ТОФ уничтожили подводную лодку противника

В ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки

Кошачий праздник прошел во Владивостоке
16:21, 11 марта 2017 Кошачий праздник прошел во Владивостоке

Мероприятие пообещали сделать ежегодным