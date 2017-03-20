Митинг в честь третьей годовщины воссоединении Крыма с Россией прошел во Владивостоке

Акция прошла под лозунгом «Вместе навсегда»

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока уже третий год подряд организовывают акцию в поддержку Крыма. 18 марта исполнилось ровно три года с воссоединения Крымского полуострова с Россией, сообщает РИА VladNews.

На мероприятии выступили руководители общественных организаций и творческие коллективы, ветераны, студенты, спортсмены и представители диаспор.

В прошлом году участие в митинге приняли более 17 000 человек.

- В митингах участвую 1-2 раза в год, в основном прихожу поддержать друзей. Я не особо ощущаю присоединения Крыма. Многие говорят об исторической справедливости и стратегическом значении Крыма. Я бы хотел социальной справедливости: адекватных дорог, зарплат и цен. А стратегическое значение - время больших войн давно прошло, и настало время войн информационных, в которых не так необходимы корабли и орудия. Из изменений к лучшему - возможно, усиление национального самосознания. Но на фоне всего остального - кругом упадок,- прокомментировал житель г. Уссурийска Алексей Москаленко.