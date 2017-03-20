В Приморье пожарные спасли из горящего дома пожилого мужчину

Причины возгорания установят специалисты

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Октябрьского муниципального района поступило тревожное сообщение о пожаре в одноквартирном доме, расположенном в посёлке Липовцы на улице Первомайская. Время прибытия огнеборцев на место пожара составило всего 3 минуты.

Брандмейстеры незамедлительно приступили к тушению пламени. Внутри жилого помещения горели часть потолочного перекрытия и дверной проём. На момент пожара в доме находился пожилой мужчина, которого огнеборцы спешно вывели на свежий воздух. Его жилище удалось отстоять.

Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. Всего в борьбе с огнём участвовали 3 человека личного состава и 1 единица техники.