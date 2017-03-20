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До +12°C потеплеет в Приморье в понедельник, 20 марта

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков
Фото: dolorosa1972.blogspot.ru Фото: dolorosa1972.blogspot.ru
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 марта, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, во второй половине дня увеличение облачности, вечером небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +5...+7 °C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха +7...+9 °C.

 Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2016 гг.) 20 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха −11,6 °С отмечалась в 1970 году. Максимальная температура воздуха +11,2 °С регистрировалась в 1942 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 11, снег — в 34, метель — в 6, позёмок — в 4, туман — в 19 случаях, мокрый снег — в 1986, 1998 годах. Самое большое количество осадков за сутки (12 мм) выпало в 1975 году. Штормовой ветер (34 м/с) фиксировался в 1922 году.

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