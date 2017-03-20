Активированный уголь отбеливает зубы, - ученые

Процедура довольна проста

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Многие люди, особенно женщины, мечтают о белоснежной улыбке. Но, к сожалению, далеко не все могут позволить себе дорогостоящее отбеливание зубов в стоматологической клинике. Альтернативным решением может стать процедура отбеливания, проведенная в домашних условиях посредством активированного угля. Эффект от такой чистки будет заметен сразу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Активированный уголь отличается дешевизной и общедоступностью. Кроме того, этот фармацевтический продукт издавна используется в косметологии. Экономные модницы используют его для борьбы с черными точками на коже лица, для изготовления экологически чистой туши для ресниц. Активированный уголь также может придать зубам ослепительную белизну. Преимущество средства в том, что оно не раздражает десна, как это делает сода или перекись водорода, и практически не разрушает зубную эмаль.

Процедура отбеливания зубов активированным углем довольно проста. Для нее понадобится одна таблетка абсорбента, несколько капель воды и зубная щетка.

Во-первых, необходимо растолочь активированный уголь до порошкообразной консистенции, добавить туда немножко воды и тщательно размешать. В итоге должна получиться вязкая кашица.

Во-вторых, нужно нанести полученную смесь на свою зубную щетку и чистить зубы в течение двух минут. После полоскания ротовой полости чистку следует повторить. Затем необходимо тщательно прополоскать рот и убедиться, что меж зубов не осталось частиц активированного угля.

Те, кто считает такую процедуру слишком сложной, могут просто пожевать таблетку абсорбента, после чего почистить зубы обычной пастой. Возможен также вариант, предусматривающий добавление измельченного активированного угля непосредственно в зубную пасту.

Те, кто испытали на себе экономное отбеливание, утверждают, что уже после третьей чистки стойкий налет исчезает. Однако следует помнить, что чистку активированным углем не рекомендуется проводить чаще, чем раз в 7-10 дней. В противном случае это может навредить природной эмали.