В Красноярске стая бездомных собак напала на ребенка

Подробности устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

В Красноярске стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Инцидент произошел во дворе дома. Собаки, напав на девочку, сбили ее с ног и покусали. Отец девочки, который находился в тот момент рядом, отогнал собак с помощью прохожих.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые зафиксировали на теле девочки множественные укусы. По словам специалистов, полученные травмы жизни ребенка не угрожают. Пострадавшую спасла зимняя одежда, которая защитила от более серьезных последствий.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются. Правоохранительные органы выявляют организацию, которая ответственна за отлов бездомных собак.