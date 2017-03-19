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Кофе уменьшает женскую грудь, - ученые

Напиток оказывает влияние на женские гормоны
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Шведские ученые в ходе исследования узнали, как кофейный напиток влияет на размер груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 300 любительниц кофе. Результат показал, что женщины, выпивающие более двух чашей ароматного кофе в день, теряли 17% от объема своей груди.

По словам специалистов, кофеин, поступивший в организм, влияет на выработку эстрогена, который в дальнейшем влияет на жировою ткань в области груди.

Однако стоит отметить, что женщины-кофеманы на 20% реже страдают ракам кожи. 

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