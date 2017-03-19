Яндекс-исследование: Путин чаще всего снится жителям Чечни

В Челябинской области людям снятся метеориты

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Яндекс опубликовал статистику, составленную из поисковых запросов пользователей, которая показала, какие сны видят россияне в разных регионах страны.

Как пишут авторы исследования, самые распространённые сновидения (о людях, рыбах и змеях) не зависят от места жительства. Тем не менее, в каждом регионе есть свои характерные сны — те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем. Отмечается, что единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин, при этом чаще всего он снится в Чечне.

В Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква.