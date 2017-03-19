Тайский кастет до хозяина в Амурскую область не доехал

Благовещенскими таможенниками у россиянина обнаружено холодное оружие и спец.средство

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

При осуществлении таможенного контроля авиарейса, прибывшего в город Благовещенск из города Бангкок (Таиланд), должностными лицами таможенного поста Аэропорт Благовещенск у россиянина в сопровождаемом багаже был обнаружен товар: металлическая телескопическая дубинка и кастет.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» на территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сюрикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия.

Согласно заключению эксперта изъятые у гражданина России предметы являются телескопической дубинкой, относящейся к специальным средствам ударного действия, и кастетом, относящемуся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

Не задекларировав товар путем подачи письменной декларации в таможенный орган, гражданин России совершил административное правонарушение.

В отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.