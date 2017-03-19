Сотрудницу АО «Авиакомпания Аврора» на Сахалине будут судить за «продажность»

По факту коммерческого подкупа возбуждены уголовные дела

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Cледственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении начальника смены отдела пассажирских перевозок АО «Авиакомпания Аврора» по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.204 УК РФ, а также в отношении лица, незаконно передавшего подозреваемой денежные средства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goldenmost.

Как рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева, в период с 27 июля 2015 по 12 октября 2016 года начальник смены отдела пассажирских перевозок АО «Авиакомпания Аврора» получила от заинтересованного лица деньги в сумме не менее чем 46 100 рублей за обеспечение возможности агентов-кассиров АО «Авиакомпания Аврора» реализовывать пассажирам авиабилеты по маршруту Южно-Сахалинск-Курильские острова по завышенной стоимости и организацию первоочередной регистрации таких пассажиров. Указанными действиями причинен ущерб интересам граждан, общества и государства, выразившийся в предоставлении необоснованного преимущества в приобретении авиабилетов гражданами путем пренебрежения правами иных граждан на приобретение авиабилетов на рейсы в удаленные и труднодоступные районы Сахалинской области.

Преступления выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками управления ФСБ России по Сахалинской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, осуществляется сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.