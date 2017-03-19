Александр Ивашкин: «Приморцы задолжали друг другу и банкам почти два бюджета Владивостока!»

Тем не менее, аккуратнее всего в Дальневосточном регионе в вопросах финансовой грамотности оказались именно жители Приморского края

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Понятие «долг», «должник», «кредитор», «коллектор» прочно вошли в нашу жизнь, пишет портал Goldenmost. Одни берут у друзей, банков, компаний и отдают во время. Другие понимают, что придется отдавать уже свои, кровные, и тянут с этим до последнего. Третьи категорически отказываются платить по счетам. Должны за ЖКХ, алименты, штрафы, платежи в банки за ипотеку и т.д. Список бесконечный. Суды, объявления в розыск, опись имущества, «страшилки» от коллекторов, лишение права на выезд за рубеж, открытая информация о VIP-должниках в СМИ (позор на весь регион). Причем, в должниках ходят и физические лица, и юридические. Компании тянут с выплатой зарплаты, не спешат оплачивать кредиты в банках, которые брали под технику, оборудование. О том, как складывается ситуация в Приморском крае с долгами у физических лиц и компаний, корр. «Золотого моста» рассказал председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин.

— За 12 месяцев 2016 года на исполнении в УФССП России по Приморскому краю находилось более одного миллиона исполнительных производств, а точнее 1 347 371 дело. Сумма, подлежащая фактическому взысканию, составила 65 млрд. рублей. О чем говорит эта цифра? Большая это задолженность?

— Во-первых, надо отдать должное Приморским судебным приставам, они в последнее время активно работают в части организации и принятия судебными приставами-исполнителями всего комплекса мер принудительного исполнения судебных документов. Но даже и они бывают бессильны перед складывающейся в Приморье экономической турбулентностью, которая сейчас стала заметно влиять на каждого жителя края — сокращение рабочих мест, отсутствие перспектив трудоустройства, совершенно недальновидная для Дальнего (Дальнего!) Востока России жесткая фискальная и налоговая политика. Все это вкупе и составило цифру исполнительных производств в Приморье на 65 млрд.руб.. В эту сумму вошли не только задолженности юрлиц, но и физлиц- штрафы, задолженности за ЖКХ, алименты, кредиты ,задолженности друг перед другом и пр.пр. .

Несмотря на сложную ситуацию, население Приморья не оставляет надежды на экономический рост в крае. Приморье как-то постепенно втягивается в новые условия хозяйствования (НУХ) — Свободный Порт Владивосток, Территории опережающего развития. Однако заметная «пробуксовка» НУХ сильно повлияла на всю экономическую составляющую в крае. Следствием этого явилось то, что реальная приморская экономика потянула за собой, в том числе, и рост числа исполнительных производств. Сумма на исполнении в УФССП по Приморью в размере 65 млрд.рублей является колоссальной, сравнимой разве что с бюджетом самого Приморья (бюджет по доходам Приморского края около 71 млрд.рублей). Часто звучащие фанфары о будущем Приморья несколько приглушают важную информацию, но факт остается фактом: больше половины всех исполнительных производств в крае — это проблемы (задолженности) жителей края перед банками, коммуналкой, друг перед другом, за штрафы и др.др..

-Можно подробнее об этом?

— На 1 ноября 2016 года задолженность жителей Приморья кредитным организациям составляла 18,8 млрд. рублей (79 546 исполнительных документов). Но уже по состоянию на 1 января 2017 года общая сумма задолженности жителей Приморья перед банками составила 20,7 млрд. рублей (87 329 исполнительных производств). Рост задолженности за два месяца на 1,9 млрд. рублей! Думаю не ошибусь, если дам прогноз о том, что на сегодня общая задолженность жителей Приморья перед банками уже подбирается к цифре 22 млрд. рублей.

-Это много?

— Если сравнить, задолженность физлиц и юрлиц перед кредитными учреждениями, то это сравнение не в пользу приморцев. Так как в отношении юридических лиц, имеющих задолженность перед кредитными учреждениями, в УФССП России по Приморскому краю возбуждено исполнительных производств на сумму 2, 350 млрд. рублей. (1160 производств). То есть, задолженность ритейлового сектора Приморья перед банками в 9,4 раза больше корпоративного, что свидетельствует о крайне неудовлетворительном состоянии экономики личных домохозяйств в Приморье.

Ну, а если принять во внимание, что годовой бюджет Владивостока в 2017 году составляет 11,4 млрд. рублей, то выходит, что граждане Приморья должны кредитным организациям уже практически два годовых бюджета Владивостока!

При этом крайне тревожной остается ситуация не только с задолженностью физлиц перед банками, но и физлиц друг перед другом. На 1 января 2017 года году на исполнении у приморских судебных приставов находилось более 55 тысяч исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу физических лиц на общую сумму почти 12 млрд. рублей. К сожалению, увеличение общей суммы задолженности приморцев друг перед другом не останавливается, а продолжает расти. «Масла в огонь подлило» и то, что Приморье до сих пор входит в тройку лидеров в России по размеру просроченной задолженности по заработной плате, а в абсолютных цифрах Приморью по-прежнему нет равных, и наш край уверенно лидирует среди всех российских регионов. Это не говорит ровным счетом ничего хорошего, как о состоянии экономики Приморья, так и об уровне жизни в крае. Он давно уже «ниже плинтуса». Причем намного…

Справка

Задолженность по заработной плате в Приморском крае на 1 января 2017 года составила 576,8 млн рублей, что составило 21,2% в общероссийском долге.

-Какой вывод можно сделать?

— Есть огромный повод для беспокойства — с финансовыми проблемами сталкиваются все более широкие слои населения Приморского края. Это вызвано, в первую очередь, плохой ситуацией на рынке труда и, как следствие, падением реальных доходов населения. По нашей оценке реальная цифра падения доходов в Приморье составляет сейчас уже четверть от предыдущих доходов, а в некоторых районах края падение доходов уже и на 50 %!

—Жители Приморского края стали осторожнее кредитоваться в банках. По данным статистики, среди регионов ДВФО показатели Приморского края по кредитной задолженности самые низкие — всего 7,64% против 16% в Амурской области, лидера «закредитованности» в округе. С чем Вы это связываете?

— Действительно аккуратнее всего в вопросах финансовой грамотности в ДВФО оказались жители Приморского края. Еще 10 лет назад наша организация провозгласила тезис о том, что «Финансовое образование граждан — основа экономического могущества России». Мероприятия по повышению финансовой грамотности проводятся в Приморье на регулярной основе. Вот и результат!

В заключение хотелось бы сказать следующее: к великому сожалению, число граждан Приморья, в руках у которых может оказаться «дырка от бублика» будет увеличиваться в обозримом будущем. Но это всего лишь до тех пор, пока не начнут действовать стимулы деловой активности в крае, которые затем создадут благоприятные условия для жизни и для работы людей в Приморье!