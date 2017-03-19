Сотрудницу АО «Авиакомпания Аврора» на Сахалине будут судить за «продажность» 13:21, 19 марта Сотрудницу АО «Авиакомпания Аврора» на Сахалине будут судить за «продажность»
Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами 12:28, 19 марта Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами (Видео)
В Приморье едет «пиар-бригада» работать под «брендом» Ильи Митькина? 07:28, 19 марта В Приморье едет «пиар-бригада» работать под «брендом» Ильи Митькина?
Новостная лента
Март, 19 воскресенье
13:35
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:35
Дневник парня: Выбросьте печеньки в окно! Эксклюзив
13:35
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
13:21
Сотрудницу АО «Авиакомпания Аврора» на Сахалине будут судить за «продажность»
12:28
Сын тигра Амура не пошел в отца: ест мясо и не дружит с козлами Видео
11:36
Полиция проводит мероприятия по пресечению несанкционированных автостоянок во Владивостоке
10:32
СМИ узнали об основной версии убийства топ-менеджера "Роскосмоса"
09:32
Александр Ивашкин: «Приморцы задолжали друг другу и банкам почти два бюджета Владивостока!»
08:20
Автоугонщик задержан в Приморье
07:28
В Приморье едет «пиар-бригада» работать под «брендом» Ильи Митькина?
06:23
Приморье присоединится к всемирной акции «Час Земли»
04:03
Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
02:31
Индия откроет в Приморье производство по огранке алмазов
00:26
Руководство АО «ГЛОНАСС» встретится с представителями автомобильного бизнеса Приморья
Март, 18 суббота
23:41
Около 600-700 сотрудников наберут на «Радиоприбор» до конца года
22:04
Чай снижает риск развития старческого слабоумия‍
21:30
Разыскивается жительница Владивостока, скрывающаяся с детьми от их отца-иностранца Фото
20:20
Изобретена первая секс-кукла с искусственным интеллектом Фото и Видео
19:11
Под лед в Приморье провалились 66 человек
18:24
Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака‍
17:40
Жительницы Владивостока чуть не лишилась автомобиля за долги
17:00
Пять вещей, которые не стоит делать сразу после еды
16:27
Серийный автоугонщик задержан в Приморье
15:57
Внеземной разум найдут уже через 10 лет
15:50
Движение по Золотому мосту во Владивостоке ограничено Видео
15:25
Во Владивостоке задержали серийного вора
14:51
Ученые создали магнитное мыло
14:16
Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом
13:45
Стало известно о новом вредном свойстве алкоголя
13:13
Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке Видео
12:36
На Марсе найдена бутылка пива
12:04
Дневник девушки: Неделя новой жизни пролетела быстро Эксклюзив
11:30
Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Автоугонщик задержан в Приморье

Полицейские опросили потерпевшего
Фото: otvprim.ru Фото: otvprim.ru
Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление жителя села Кокшаровка, рассказали РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Мужчина сообщил, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Митсубиси Паджеро Мини. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 140 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.

Установлено, что иномарка находилась на улице около дома заявителя. Ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания.

Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, угнал автомобиль. Впоследствии, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с опрокидыванием.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 28-летний житель села Кокшаровка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Разыскивается жительница Владивостока, скрывающаяся с детьми от их отца-иностранца
21:30, 18 марта 2017 Разыскивается жительница Владивостока, скрывающаяся с детьми от их отца-иностранца

Предположительно, женщина выехала из Приморья

Под лед в Приморье провалились 66 человек
19:11, 18 марта 2017 Под лед в Приморье провалились 66 человек

Организовано круглосуточное дежурство

Серийный автоугонщик задержан в Приморье
16:27, 18 марта 2017 Серийный автоугонщик задержан в Приморье

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности

Во Владивостоке задержали серийного вора
15:25, 18 марта 2017 Во Владивостоке задержали серийного вора

Мужчина дергал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они

Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке
13:13, 18 марта 2017 Неизвестный сорвал цепочку с шеи продавца в Находке

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения

Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках
11:30, 18 марта 2017 Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках

​В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья

Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку
00:37, 18 марта 2017 Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку

1,2 миллион рублей заплатят нарушители