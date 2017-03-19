Автоугонщик задержан в Приморье

Полицейские опросили потерпевшего

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление жителя села Кокшаровка, рассказали РИА VladNews в пресс-службе ведомства. Мужчина сообщил, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Митсубиси Паджеро Мини. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 140 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.

Установлено, что иномарка находилась на улице около дома заявителя. Ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания.

Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, угнал автомобиль. Впоследствии, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с опрокидыванием.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 28-летний житель села Кокшаровка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.