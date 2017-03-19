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Общество

Руководство АО «ГЛОНАСС» встретится с представителями автомобильного бизнеса Приморья

Проблемы установки «кнопки» актуальны по сей день
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» посетит Приморский край с рабочим визитом на следующей неделе, 22-23 марта, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации краяю. Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса в среду, сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель АО «ГЛОНАСС» прибудет во Владивосток с рабочим визитом в среду, 22 марта. В этот же день Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса. В четверг, 23 марта, глава компании ответит на вопросы журналистов по оснащению устройствами вызова экстренных служб подержанных иномарок.

В рамках рабочей поездки в Приморье АО «ГЛОНАСС» также планирует подписать соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Отметим, ранее в АО «ГЛОНАСС» сообщили, что компания совместно с Минпромторгом, Администрацией Приморья, ГИБДД и таможенными органами РФ находится на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных иностранных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 тысяч автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.

В Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января, без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.  Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей. 

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