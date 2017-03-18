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Разыскивается жительница Владивостока, скрывающаяся с детьми от их отца-иностранца

Предположительно, женщина выехала из Приморья
Фото: cherlock.ru Фото: cherlock.ru
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

В результате бракоразводного процесса двое несовершеннолетних детей остались с матерью, Натальей Урвин. В соответствии с судебным решением определен порядок общения отца с детьми. Однако бывшие супруги так и не смогли договориться между собой в вопросе воспитания совместных детей. В семейные отношения пришлось вмешаться судебным приставам. сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

В отделе судебных приставов по Первомайскому району Владивостокского городского округа на основании исполнительного листа, выданного Артемовским городским судом, в июле 2016 года возбуждено исполнительное производство об определении порядка общения отца с детьми. Поскольку в установленный для добровольного исполнения срок Наталья Урвин требования исполнительного листа не исполнила, с нее был взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей и вручено новое требование об исполнении судебного решения. Однако всякий раз, когда должна была состояться встреча в соответствии с графиком, установленным судом, Наталья Урвин различными способами препятствовала общению отца с детьми. А в конце 2016 года вовсе пропала из поля зрения судебного пристава. В январе 2017 года Наталья Урвин была объявлена в исполнительский розыск. Поскольку по адресу регистрации она не проживает, также не удалось установить ее местонахождение по другим известным судебному приставу адресам. По неофициальным данным Наталья вместе с детьми выехала из Приморского края в южные регионы России.

Управление Федеральной службой судебных приставов по Приморскому краю настоятельно просит граждан, а также должностных лиц, обладающих информацией о месте нахождения Наталья Урвин, сообщить в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: 8(423)222-66-50, 222-33-05, +7 914 697 0230, адрес электронной почты : rozisk@r25.fssprus.ru.

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